2020-05-06T17:18:51+03:00
Общество

Жириновский предложил отправлять из Татарстана посылки с едой в соседние регионы

Он считает, что продовольственную помощь во время пандемии коронавируса нужно оказывать всем, до кого могут дойти фуры, а не только местным жителям
Алина ГАБДУЛИНА
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Депутат отметил, что жители соседних с Татарстаном регионов также нуждаются в помощи.Депутат отметил, что жители соседних с Татарстаном регионов также нуждаются в помощи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Татарстане собрали почти 50 тысяч тонн продовольствия для нуждающихся семей. Посылки с продуктами отправляются малоимущим бесплатно во время пандемии коронавируса.

Однако депутат Госдумы Владимир Жириновсий предложил отправлять продовольствие из Татарстана и в другие регионы России, так как люди там тоже нуждаются в помощи.

- В Татарии комплектуют посылки с продовольствием для нуждающихся в период эпидемии. Собрали уже почти 50 тысяч тонн помощи. Но, может быть, имеет смысл направить это не только жителям этой республики, но и соседних регионов России, которые тоже могут нуждаться в этом, - отметил Жириновский в своем аккаунте интернет-ресурса. - Я думаю, границы областей, республик, регионов не должны ограничивать доставку продуктов малоимущим. А то может получиться так, что до Казани, условно, 200 км, а до какого-нибудь поселка или города в соседнем регионе пару километров, но им ничего не достанется, потому что весь груз повезут далеко, лишь бы распределить его только среди жителей Татарстана.

Жириновский считает, что посылки с едой нужно отправлять всем, до кого могут дойти фуры, а не только местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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