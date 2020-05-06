Жириновский предложил отправлять из Татарстана посылки с едой в соседние регионы

В Татарстане собрали почти 50 тысяч тонн продовольствия для нуждающихся семей. Посылки с продуктами отправляются малоимущим бесплатно во время пандемии коронавируса.

Однако депутат Госдумы Владимир Жириновсий предложил отправлять продовольствие из Татарстана и в другие регионы России, так как люди там тоже нуждаются в помощи.

- В Татарии комплектуют посылки с продовольствием для нуждающихся в период эпидемии. Собрали уже почти 50 тысяч тонн помощи. Но, может быть, имеет смысл направить это не только жителям этой республики, но и соседних регионов России, которые тоже могут нуждаться в этом, - отметил Жириновский в своем аккаунте интернет-ресурса. - Я думаю, границы областей, республик, регионов не должны ограничивать доставку продуктов малоимущим. А то может получиться так, что до Казани, условно, 200 км, а до какого-нибудь поселка или города в соседнем регионе пару километров, но им ничего не достанется, потому что весь груз повезут далеко, лишь бы распределить его только среди жителей Татарстана.

Жириновский считает, что посылки с едой нужно отправлять всем, до кого могут дойти фуры, а не только местным жителям.