В Казани отопительный сезон 2020/2021 может стартовать уже с 21 сентября

В мэрии задумались об этом, изучив прогноз погоды на ближайшие две недели.

Сегодня, 14 сентября, на совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин поручил комитету ЖКХ и главам районных определить сроки пуска тепла и подготовиться к старту отопительного сезона 2020/2021.

Градоначальник, сверившись с прогнозом погоды на ближайшие две недели, пришел к выводу, что тепло в дома и учреждения Казани нужно начать подавать уже с 21 сентября.

«Комсомолка» так же изучила прогноз погоды от Гидрометцентра на ближайшие дни. Оказалось, что в эту субботу, 19 сентября, днем ожидается от +8 до +13 градусов.

Стоит напомнить, что обычно отопительный сезон начинается, когда в течении пяти дней среднесуточная температура воздуха равна +8. При этом есть возможность подать тепло в социальные объекты досрочно и при более теплой погоде, если, конечно, от них поступит соответствующая заявка. Речь идет прежде всего о больницах, стационарах, роддомах, интернатах, детских садах и школах.