Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в эту субботу максимум +13

В течение рабочей недели в республике ожидается сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 19 сентября, то есть в эту субботу днем температура воздуха в своих максимальных значениях будет в пределах от +8 до +13 градусов.

Дело в том, что уже с пятницы, 18 сентября, в регион придут атмосферные фронты очередного северо-западного циклона. Они принесут дожди и сильный ветер.

Во вторник же Татарстан попадет под влияние холодного фронта. Ожидаются дожди и ветер с порывами до 17 м\с, температура воздуха днем от +11 до +16.

В среду, 16 сентября, осадков будет меньше, но зато усилится ветер – до 20 м/с. Днем прогнозируется от +10 до +15 градусов.

В четверг, 17 сентября, опять без осадков, ветер с порывами до 17 м\с, максимум, что днем покажут столбики термометров – это +17.