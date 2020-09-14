СУ СКР Татарстана: начальник отдела полиции избил подозреваемого в туалете и плюнул в лицо

В ходе следствия мужчина так и не признал своей вины.

В Казани завершено расследование уголовное дело бывшего начальника отдела полиции №11 «Восход». 38-летнего Ильдара Вафина будут вскоре судить по статье «превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения».

По версии следствия, в марте этого года начальник в здании отдела полиции «Восход» завел подозреваемого в серии краж мужчину в туалет, где избил его и плюнул в лицо.

- По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в МВД Татарстана.

В ходе следствия фигурант дела так и не признал своей вины, судебного процесса он дожидается, находясь под домашним арестом.

Все материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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