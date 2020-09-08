Коронавирус в Чувашии, последние новости на 8 сентября 2020 года: школьники Чебоксар на два дня вернутся к дистанционному обучению

Онлайн-уроки пройдут с 11 по 12 сентября включительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии зафиксировано 30 новых случаев заражения. Так, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе врачи ставили 7 983, выздоровело же за это время 6 604 пациента, в 73 случаях болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Во время выборов лавы Чувашии 2020 и депутатов городского собрания Чебоксар, которые пройдут с 11 по 13 сентября включительно, детей не будут пускать в школы. Именно на их базе создано большинство избирательных участков. Но это не значит, что школьники останутся без уроков – для них 11 и 12 сентября будет организовано дистанционное обучение.

К слову, после выборов во все тех же Чебоксарах к утру 14 сентября продезинфицируют школы, где были организованы избирательные участки, а также детские сады.