В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

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За минувшие сутки в Чувашии зафиксировали еще одну смерть зараженного коронавирусом. Так, число летальных случаев болезни там достигло 74. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели более 180,8 тысяч тестов на COVID-19, которые помогли выявить 8 014 случаев заражения, 31 из которых - накануне. На данный момент 6 635 больных выздоровели.

Индекс распространения коронавирусной инфекции в республике сейчас составляет 0,98.