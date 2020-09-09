Коронавирус в Татарстане, последние новости на 9 сентября 2020 года: проведено более 636 тысяч тестов на инфекцию

Исследования по-прежнему проводятся в местном Центре гигиены и эпидемиологии, а также в 12 лабораториях государственных медицинских организаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро среды, 9 сентября, в Татарстане выявлено 6 718 случаев коронавируса. По данным местного Минздрава 5 547 зараженных уже выздоровели, а 64 - скончались. При этом федеральный оперштаб о борьбе с инфекцией называет другие цифры - те же 5 547 выздоровевших, но 35 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 636 647 тестов на COVID-19. Исследования по-прежнему проводятся в местном Центре гигиены и эпидемиологии, а также в 12 лабораториях государственных медицинских организаций, которые расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамска и Альметьевске.

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Накануне глава Минобраза Татарстана Рафис Бурганов снова заговорил о фейках, которые гласят, что этой осенью региональные школы вернуться к дистанционному обучению. По его словам, предпосылок к этому шагу, как во время разгара пандемии коронавируса, сейчас нет.

При этом Бурганов не исключил точечное закрытие школ и отдельных групп в детских садах из-за карантина будь-то коронавирус или ОРВИ.