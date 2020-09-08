Глава Минобраза Татарстана рассказал о том, перейдут ли снова школы на дистанционное обучение

Фото: скриншот с видео

Сегодня, 8 сентября, на брифинге в Кабмине республики глава Минобраза Татарстана Рафис Бурганов снова заговорил о фейках, которые гласят, что этой осенью региональные школы вернуться к дистанционному обучению. По его словам, предпосылок к этому шагу, как во время разгара пандемии коронавируса, сейчас нет.

При этом Бурганов не исключил точечное закрытие школ и отдельных групп в детских садах из-за карантина. Но, как напомнил министр, эта практика присутствовали и при обычных сезонных заболеваниях ОРВИ и гриппом. Вот только сейчас на фоне коронавируса это воспринимается родителями учащихся наиболее остро.