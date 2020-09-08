Коронавирус в Татарстане, последние новости на 8 сентября 2020 года: выздоровели более 5,5 тысяч зараженных

Число выздоровевших и скончавшихся больных COVID-19 в регионе у местного Минздрава и федерального оперштаба разнится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро вторника, 8 сентября, в Татарстане выявлено 6 694 случая коронавируса. По данным местного Минздрава 5 532 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры - 5 512 выздоровевших и 35 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

ОБ ОТКРЫТИИ КАЛЬЯННЫХ

Сейчас республика находится на 3 этапе снятия ограничений: частично работают кафе и рестораны, гостиницы, предприятия сферы услуг и финес-центры.

Зам руководителя местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что вопрос возобновления работы кальянных в регионе обсудят в конце сентября. А вот оказание услуг кальяна в общепитах, согласно новому закону, в России будет вообще приостановлено. Следовательно, в кафе татарстанцы не смогут покурить ни через месяц, ни позже.