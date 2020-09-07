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Общество

Открытие кальянных в Татарстане обсудят в конце сентября 2020 года

Пока же их работа, равно как и оказание подобных услуг в кафе, запрещена
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Сейчас республика находится на 3 этапе снятия ограничений, введеных из-за пандемии коронавируса.

Сейчас республика находится на 3 этапе снятия ограничений, введеных из-за пандемии коронавируса.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одним из ограничений, введенных из-за пандемии корнавируса в Татарстане, является запрет работы кальянных. Сейчас республика находится на 3 этапе снятия ограничений: частично работают кафе и рестораны, гостиницы, предприятия сферы услуг и финес-центры.

Зам руководителя местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала журналистам, что вопрос возобновления работы кальянных в регионе обсудят в конце сентября. А вот оказание услуг кальяна в общепитах, согласно новому закону, в России будет вообще приостановлено. Следовательно, в кафе казанцы не смогут покурить ни через месяц, ни позже.