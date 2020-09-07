Открытие кальянных в Татарстане обсудят в конце сентября 2020 года

Сейчас республика находится на 3 этапе снятия ограничений, введеных из-за пандемии коронавируса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одним из ограничений, введенных из-за пандемии корнавируса в Татарстане, является запрет работы кальянных. Сейчас республика находится на 3 этапе снятия ограничений: частично работают кафе и рестораны, гостиницы, предприятия сферы услуг и финес-центры.

Зам руководителя местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала журналистам, что вопрос возобновления работы кальянных в регионе обсудят в конце сентября. А вот оказание услуг кальяна в общепитах, согласно новому закону, в России будет вообще приостановлено. Следовательно, в кафе казанцы не смогут покурить ни через месяц, ни позже.