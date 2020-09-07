Коронавирус в Татарстане, последние новости на 7 сентября 2020 года: заразились еще 25 человек

С начала пандемии в республике выявили 6 694 случая болезни. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 25 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (19). Остальные из Буинского (2), Нижнекамского (2), Верхнеуслонского (1) и Пестречинского (1) районов. Два случая завозные, остальные - контактные.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Заметим, что среди новых инфицированных один несовершеннолетний, четверым - от 18 до 30 лет, 12 - от 30 до 50 лет, двоим - от 50 до 60 лет, четверым - от 60 до 70 лет, еще двоим - от 70 до 80 лет. Трое из них госпитализированы, 22 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике зафиксировано 6 694 случая коронавируса. По данным Минздрава республики 5 532 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры - 5 512 выздоровевших и 35 скончавшихся.