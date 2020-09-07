"После этой победы мы будем играть лучше и лучше": "Ак Барс" дожал СКА в овертайме

Фото: ХК "Ак Барс".

Начало нынешнего сезона КХЛ для "Ак Барса" выдалось неоднозначным. После тжелой победы над ЦСКА в гостях в первом матче, во втором туре казанцы были жестко биты на своем льду подмосковным "Витязем" 0:4. Чтобы хоть как-то реабилитироваться казанцам необходимо было во что бы то ни стало обыгрывать СКА.

"Барсы" начали активно, сразу обозначив свое превосходство, но забить в первом периоде не удалось. Зато во втором игровом отрезке казанцы открыли счет. Эффектную трехходовку с участием Галимова и Воронкова замкнул Галиев.

– Все впятером здорово сыграли в этой атаке. Всё началось с защитников, был быстрый перепас, шайба дошла до Димы Воронкова. Он подставил Галимову, я побежал на ворота, и Артём здорово исполнил передачу. Мне оставалось только подставить клюшку, - прокомментировал эпизод автор гола.

На 51 минуте Кормье забросил вторую шайбу в ворота СКА. Однако гости отыгрались довольно быстро. И минуты не прошло, как Кузьменко пробил Билялова. Развязка наступила на последней минуте. Питерцы получили большинство, сняли вратаря и воспользовались численным преимуществом. За 26 секунд до сирены Бурдасов сравнял счет. Все решалось в овертайме. Удача была на стороне казанцев. Доус забросил свою первую шайбу в свитере "Ак Барса" и принес команде победу 3:2.

– Мы довольны победой. Вели 2:0 со счётом, но чуть упустили игру. Соперник мощно играл в атаке, Билялов держал нас в игре. В этом плане он нам реально помог. Нам надо поработать над концовкой: мы бы хотели, чтобы наши нападающие помогали защитникам. Думаю, после этой игры мы будем играть лучше и лучше. Победой мы довольны, - поделился впечатлениями от игры главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

Свой следующий матч казанцы проведут 9 сентября в Минске против местного "Динамо"..