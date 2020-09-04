В Татарстане мужчина с ножом прямо в магазине изрезал свою экс-супругу

Мужчина уже давно грозил убить экс-супругу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Старый конфликт бывших супругов из Заинска достиг своего апогея сегодня, 4 сентября в 13.00. В это время 44-летняя женщина находилась возле кассы в магазине по продаже спиртного. За ней не спеша зашел ее 47-летний экс-супруг. Мужчина на ходу достал нож из внутреннего кармана куртки и тут же напал на свою бывшую. Судя по видео с камер наблюдения в магазине, напавший явно хотел убить женщину. Он бил ее ножом даже, когда та упала на пол.

Покупательницу попыталась защитить вошедшая в магазин пожилая женщина. Но ее слабые удары видимо для разъяренного мужчины были мало заметны. Остальные же покупатели и продавщица в ужасе просто разбежались. Нанеся своей экс-супруге около десяти ударов ножом, мужчина сбежал.

- Его личность установлена. объявлен план "Перехват", - сообщили в МВД Татарстана.

Пострадавшая выжила, ее доставили в больницу. Сейчас женщиной занимаются хирурги.

Тем временем в отношении разыскиваемого мужчины в следственном комитете Татарстана уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Расследование находится под контролем прокуратуры республики. Там, кстати, уже установили, что нападавший не раз попадал в поле зрения полиции за избиение своей жены и угрозы убить ее.