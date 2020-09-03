Видео расстрела подчиненных начальником ОП "Зареченский" в Казани стала "подарком" ему на день рожденья

Видео со стрельбой по полицейским выложили в соцсети перед днем рождения полковника.

В МВД республики новый скандал - кто-то накануне дня рождения начальника ОП "Зареченский" Тараса Дорошкевича выложил в соцсети ролик, который может поставить жирную точку в карьере ранее успешного полицейского.

Напомним, на видео запечатлено, как начальник отдела стреляет по подчиненной из пневматической винтовки. Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, так Тарас Дорошкевич "наказывал" полицейских за плохие показатели по работе.

Отметим, 3 сентября полковнику полиции исполнилось 42 года, но 2 сентября он стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. За стрельбу по подчиненным высокопоставленному полицейскому грозит до четырех лет лишения свободы. Пока полковник отстранен от должности.

СЮРПРИЗ!

Среди сотрудников полиции, которые просят не называть ни их, ни мест их службы, есть только одна версия, почему же видео, снятое еще в сентябре 2019 года, опубликовали только сейчас.

- На него уже давно люди зубы точат, - на правах анонимности рассказал "Комсомолке" один из сотрудников УВД. - Всякие начальники бывают, были и те, кто распускал руки, если чем-то не нравились результаты работы, но то, как вел себя Дорошкевич, это перебор! Мат, угрозы, оскорбления в адрес сотрудников и сотрудниц - это было постоянно, и эти случаи бывали и в прежнем отделе Казани, которым он руководил - в ОП "Промышленном". Скорее всего, этот ролик хранил тот, кого полковник сильно задел, оскорбил. Ведь как говорят, месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным. Вот мститель и дождался, выбросил в сеть накануне дня рождения. Знал, что начнется шумиха и скандал. Ну что, месть удалась - Дорошкевича уже ничего не спасет.

КТО ЗАТАИЛ ОБИДУ?

В этом вопросе все, с кем удалось пообщаться "Комсомолке", солидарны - это действующий или бывший подчиненный полковника.

- Снято там, где посторонние не ходят, - высказали свои доводы источники "Комсомолки". - Снимавший не боится Дорошкевича, он может свободно перемещаться по зданию отдела, и знает тех, кто запечатлен в ролике. Но, скорее всего, это уже бывший сотрудник - ушел на пенсию, теперь ему опасаться мести и преследования нечего. Мог быть и такой вариант - ролик пересылали в мессенджерах доверенным сотрудникам. Вот кто-то из них и "поздравил" начальника.

ПЕРЕПРОВЕРЯЛИ МНОГО РАЗ

- Смеетесь? - ответили источники "Комсомолки". - У нас знают о каждом чихе сотрудника, а не только про то, какие выражения использует человек во время совещаний. Помните историю с "Дальним", когда на заключение психологов просто не обратили внимания? Так и тут - Тарас Дорошкевич был в списках рекомендованных к повышению. Значит, его перепроверяли много раз, а раз так, то все, что не вписывается в установку "перспективен" - на это просто не обращают внимания.

Другие источники намекнули, что полковник дружил с теми, кто должен бороться за чистоту рядов МВД, вот и делал что хотел.

ХАРАКТЕР

В июне 2018 года Дорошкевич перенес инсульт. Он некоторое время находился в больнице, но вскоре выписался и после восстановительного лечения вернулся в строй.

- Конечно мог испортиться характер, - говорят источники "Комсомолки".

При этом, оправдать его похожее поведение в ОП "Промышленный" никто не может. Ведь тогда никакого инсульта у полицейского начальника не было.