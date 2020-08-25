«Хотела угостить сына»: женщина, ужаленная выползшим из магазинного винограда скорпионом, идет на поправку

Скорпион прятался внутри грозди и вылез наружу лишь после того, как ужалил женщину. Фото: Из личного архива героя публикации

Тот день - пятницу 21 августа, жительница Зеленодольского района Татарстана Инга Цыфаркина запомнит надолго. Тогда она привезла в один из казанских центров, где занимаются с особенными детьми, своего сына. Пока в группе шла работа, один из знакомых по просьбе Инги купил и принес гроздь зеленого винограда в пакете из ближайшего магазина.

- Я решила помыть его, чтобы угостить сразу сына, и почувствовала, что меня кто-то ужалил в палец, - рассказала в интервью "Комсомолке" Инга.

Палец начал неметь, появились покалывания в кисти, а потом и по всей руке, которая так же потихоньку начала неметь. Ее ужаленная женщина держала под проточной холодной водой - так болело меньше. К этому времени к ней подошли другие взрослые из Центра, а одна из его сотрудниц, изучив ту саму гроздь винограда, заметила притаившегося в нем скорпиона. Распознала его сразу - долгое время жила в Казахстане, где они водятся. Сам скорпион уже выполз на одну из ягод и спокойно сидел на ней.

Ингу ужалили, когда она мыла виноград для своего сына. Фото: Из личного архива героя публикации

Когда вызывали "скорую", сотрудница Центра сразу предупредила медиков, что речь идет об укусе скорпиона. К слову, к приезду бригады врачей виноград с насекомым уже унесли обратно в магазин, там, со слов Инги, его утилизировали.

- Палец болел невыносимо. Вода облегчала боль. К приезду "скорой" все онемело, - вспоминает в разговоре с "Комсомолкой" Инга.

Пострадавшую женщину тут же увезли в БСМП Казани в средней степени тяжести - ее жизни сейчас ничего не угрожает. Только позже выяснилось, что ее случаем занимался тот самый врач, которая спасла в Казани мужчину, укушенного одной из самых ядовитых змей в мире - зеленой мамбой. Узнав, что ее вела главный внештатный токсиколог Минздрава Татарстана, член европейской ассоциации токсикологов Алия Насибуллина, Инга была благодарна тому, что сразу попала к такому специалисту.

- Было страшно, но с ней мне было спокойно. Она постоянно приходила в палату, контролировала мое состояние, - рассказала "Комсомолке" Инга.

Пострадавшую сразу же увезли в БСМП Казани. Фото: Из личного архива героя публикации

На следующий день после оказания медпомощи женщина попросила выписать ее из больницы, чтобы вернуться домой к своему сыну, которому требуется специальный уход. Жаловаться куда-либо и скандалить по поводу винограда со скорпионом Инга не собирается. По ее словам, ее сообщение в соцсетях об этом случае просто должно было предупредить других покупателей о том, что нужно всегда быть осторожными.

- Мы очень сожалеем, что это произошло. Связались с пострадавшей, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Партия винограда из Турции обладала всеми необходимыми документами при пересечении границы. При приёмке товара все процедуры были соблюдены. Обработка от насекомых и других существ в наших Распределительных Центрах проводится регулярно. Не получали претензий к партии от других гостей. После возникновения инцидента проверили весь товар из партии на РЦ и в магазинах. Насекомых и паукообразных не обнаружили, но решили полностью снять партию с продажи. Направили информацию поставщику, после будем принимать решение о дальнейшей работе, - в свою очередь ответило руководство магазина в соцсетях.

СПРАВКА

Если скорпион жалит, то это ощущается даже сильнее укуса змеи. У большинства его видов яд не смертелен для человека. Одними из симптомов после нападения скорпиона являются: сильная жгучая боль и отек.