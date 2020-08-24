В Казани женщину ужалил скорпион, который прятался в винограде из магазина

Скорпион оказался на виноградной кисти, которую купили в магазине. Фото: из личного архива героя публикации.

В БСМП Казани с необычным диагнозом - ужалена скорпионом, попала 32-летняя жительница Казани. Врачам она рассказала, что насекомое напало на нее, когда она решила полакомиться виноградом. Его пострадавшая приобрела в магазине известной сети. Скорпион притаился на сухой веточке, и ужалил женщину неожиданно, когда та потянулась за ягодой. Через некоторое время она почувствовала себя плохо и ее пришлось госпитализировать.

В больнице ужаленную горожанку положили в отделение токсикологии, где в 2018 году врачи смогли спасти мужчину, укушенного одной из самых ядовитых змей мира - зеленой мамбой.

В Минздраве Татарстана подтвердили факт нахождения в БСМП Казани пациентки после нападения скорпиона.

Справка пациентки. Фото: из личного архива героя публикации.

- Поступила она в состоянии средней тяжести, - сообщили в ведомстве.

Там также утверждают, что женщине была оказана необходимая медицинская помощь и ее жизни сейчас ничего не угрожает.