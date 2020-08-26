В самолете Нижнекамск - Москва пассажир устроил дебош из-за того, что ему не давали громко слушать музыку

На неспокойного пассажира по прилету составили административный протокол. Фото: Алина НИЗАМОВА

Требовал еды и уважения к своей персоне 37-летний пассажир самолета Нижнекамск - Москва. Как утверждают очевидцы, мужчина вспылил из-за того, что ему не давали громко слушать музыку.

Сначала пошли угрозы и оскорбления в адрес экипажа авиалайнера, а после неспокойный пассажир и вовсе разошелся. Так, пассажиры, летевшие вместе с дебоширом, слышали, как он зачем-то вспоминал про конституцию, громко требовал еду, разрешал смотреть на него только женщинам, а после и вовсе начал утверждать, что он отпрыск президента, правда усыновленный.

По прилету в аэропорт Шереметьево дебошира по всем правилам встретили полицейские.

- В отношении мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве, - сообщают в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Разрешат ли ему дальше летать после такого самолетами этой авиакомпании теперь под большим вопросом.

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