В Казани у водителя отобрали машину из-за громкой музыки

Полицейские задержали подозреваемых по "горячим следам". Фото: Иван ВИСЛОВ

Поздно ночью в полицию Казани обратился водитель, который рассказал, что на улице его избили двое неизвестных. Когда мужчина очнулся, то не обнаружил ни нападавших ни своего автомобиля «Киа Рио».

Полицейские быстро нашли похищенную машину, а после задержали и подозреваемых в ее угоне – 27-ми и 34-х летних приятелей из Казани. По их словам, они подошли к потерпевшему, потому что тот слишком громко слушал в своем авто музыку. Мужчины попросили водителя убавить звук. На этой почве между ними и вспыхнул конфликт. Потерпевшего избили и забрали у него ключи от машины. Злоумышленники уехали на иномарке подальше, похищать, мол, не хотели.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД Казани.