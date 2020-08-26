Коронавирус в Татарстане, последние новости на 26 августа 2020 года: начался второй этап тестирования на антитела

С начала пандемии в регионе провели 567 117 тестов на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро среды, 26 августа, в Татарстане выявили 6 338 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 164 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - 5 164 выздоровевших и 32 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 567 117 тестов на COVID-19

О ТЕСТИРОВАНИИ ЛЮДЕЙ НА АНТИТЕЛА COVID-19

В Татарстане стартовал 2 этап тестирования населения на наличие антител COVID-19. Планируется, что в нем примут участие 50 тысяч человек. В первую очередь, речь идет именно о медработниках и учителях, а также о тех, кто входит в группу риска.

Лабораторные исследования будут проводиться на базе казанской Горбольницы №7 и республиканской инфекционной больницы.