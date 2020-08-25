Минздрав Татарстана: в республике стартовал 2 этап тестирования людей на антитела COVID-19

В первую очередь, тестирование пройдут медработники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот вторник, 25 августа, на брифинге в Кабмине Татарстана глава Минздрава республики Марат Садыков сообщил, что в регионе стартовал 2 этап тестирования населения на наличие антител COVID-19. Планируется, что в нем примут участие 50 тысяч человек.

В первую очередь, речь идет именно о медработниках и учителях, а также о тех, кто входит в группу риска. Лабораторные исследования будут проводиться на базе казанской Горбольницы №7 и республиканской инфекционной больницы.

Отмечается, что 1 этап тестирования (с 26 по 30 июня) на антитела к коронавирусу в Татарстане показал, что они присутствуют у 31,3% прошедших процедуру. Людей выбирали методом случайной выборки. Тогда было сделано почти 3 тысячи анализов.