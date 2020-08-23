Режим самоизоляции для пенсионеров в Татарстане отменен с 24 августа

Режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет отменяется Фото: Лика ИСАЕВА

Уже с 24 августа в регионе отменен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65+. Об этом во время совещания в Доме правительства Татарстана сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, что в регион уже находится на третьем этапе снятия ограничений из-за пандемии. Открыли свои двери кинотеатры и театры, работают торговые центры.

На данном этапе Татарстан находится на 82-м месте среди регионов России по эпидемиологической ситуации, и ежедневно уже на протяжении нескольких дней темпы прироста регистрации новых случаев коронавирусной инфекции регистрируются на показатели 0,5.