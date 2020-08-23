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Режим самоизоляции для пенсионеров в Татарстане отменен с 24 августа

Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет отменяется

Режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет отменяется

Фото: Лика ИСАЕВА

Уже с 24 августа в регионе отменен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65+. Об этом во время совещания в Доме правительства Татарстана сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, что в регион уже находится на третьем этапе снятия ограничений из-за пандемии. Открыли свои двери кинотеатры и театры, работают торговые центры.

На данном этапе Татарстан находится на 82-м месте среди регионов России по эпидемиологической ситуации, и ежедневно уже на протяжении нескольких дней темпы прироста регистрации новых случаев коронавирусной инфекции регистрируются на показатели 0,5.

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