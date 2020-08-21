Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 21 августа 2020 года: действуют новые послабления

Тем не менее соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра остается актуальным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, в Марий Эл было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии в республике зафиксировано 4 078 инфицированных. Из них вылечились 3 628 человек, а 36 человек скончались, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь глава Марий Эл Александр Евстифеев снял в регионе ряд коронавирусных ограничений. Так, теперь можно работать госучреждениям в сфере архивного дела, театрам, концертным залам, а также организациям физкультуры, спорта и фитнес-индустрии. Правда при этом их заполняемость должна быть не более 50%, также там необходимо соблюдать социальную дистанцию между людьми в 1,5 метра.

Между тем, глава Минздрав Марий Эл Марина Панькова сообщила об увеличении пациентов, поступающих в больницы в тяжелом состоянии.

- В тяжелом состоянии находятся 33,5 процента пациентов. Надо отметить, за последние две недели наблюдается увеличение доли пациентов в тяжелом состоянии в 1,6 раза, - заявила Панькова на очередном правительственном совещании.

Так, по данным главы Минздрава Марий Эл, сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 7 пациентов, что составляет 2,5% от всех госпитализированных и 7,4% от пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Большинство последних – 60%, сейчас лечатся на базе Йошкаролинской городской больницы, и почти все они возрастные.

В региональном Минздраве это связывают с тем, что домой стали возвращаться отпускники. Они тут же идут навестить своих дедушек и бабушек. Те в свою очередь заражаются коронавирусом и в силу возраста поступают в медучреждения уже с тяжелой формой болезни.