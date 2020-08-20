Снятие ограничений в Марий Эл: открываются театры, концертные залы и фитнес-центры

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В Марий Эл сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Так, в республике разрешили возобновить работу госучреждениям в сфере архивного дела, театрам, концертным залам, а также организациям физкультуры, спорта и фитнес-индустрии. Соответствующее постановление подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Отметим, что при этом заполнять данные учреждения и организация нельзя более чем на 50%. Так, например, фитнес-центры должны предоставлять одному посетителю не менее 4 квадратных метров, которые помогут в соблюдении социальной дистанции.

По последним данным в республике выявили 4 078 случаев коронавируса. На данный момент 3 628 зараженных выздоровели, 36 - скончались.