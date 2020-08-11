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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 11 августа 2020 года: заразились еще 115 человек

С начала пандемии в регионе выявили 10 255 случаев COVID-19
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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В области провели 189 294 теста на COVID-19, обследовали 177 492 человека

В области провели 189 294 теста на COVID-19, обследовали 177 492 человека

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 115 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 10 255 человек, 7 175 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 332). Остальные из Димитровграда (942), Карсунского района (414), Инзенского района (406), Барышского района (391), Ульяновского района (294), Новомалыклинского района (261), Мелекесского района (239), Цильнинского района (237), Николаевского района (221), Чердаклинского района (189), Сенгилеевского района (168), Майнского района (158), Тереньгульского района (153), Новоульяновска (146), Новоспасского района (130), Вешкаймского района (116), Старомайнского района (115), Кузоватовского района (81), Сурского района (78), Старокулаткинского района (64), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 189 294 теста на COVID-19, обследовали 177 492 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 363 гражданина, ранее было снято с меднаблюдения 24 659.

О КАФЕ И РЕСТОРАНАХ

Кафе и рестораны Ульяновской области могут открыться уже 25 августа. Это владельцам бизнеса уже пообещал глава региона Сергей Морозов.

- Открываться необходимо. Так сложилось, что мы одни из самых последних контактных бизнесов закрыты. Требовать открытия было неудобно - вирус серьёзный, мы это понимаем и с уважением просидели полгода. Но и молчать было нельзя, бизнес погибнет, а людей и семей в отрасли много, - написала на своей странице в соцсетях глава местной ассоциации рестораторов Марина Никитина. - Безусловно, отрасль понимает, что необходимо работать очень аккуратно. Маски, перчатки, коврики и социальная дистанция, - заметила Никитина.

вопрос дняКоронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости