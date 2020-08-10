С 25 августа в Ульяновской области могут возобновить работу кафе и рестораны

Рестораторы обещают соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что кафе и рестораны Ульяновской области могут открыться уже 25 августа. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала глава местной ассоциации рестораторов Марина Никитина. Она заметила, что о снятии ограничений им сообщил лично глава региона Сергей Морозов. С представителями актива общественного питания он встретился в субботу, 8 августа.

- Открываться необходимо. Так сложилось, что мы одни из самых последних контактных бизнесов закрыты. Требовать открытия было неудобно - вирус серьёзный, мы это понимаем и с уважением просидели полгода. Но и молчать было нельзя, бизнес погибнет, а людей и семей в отрасли много. Начинаются дожди. Безусловно, отрасль понимает, что необходимо работать очень аккуратно. Маски, перчатки, коврики и социальная дистанция, - заметила Никитина.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились 10 140 человек. Несколько недель ежедневно выявлялось от 100 случаев инфекции. Накануне эта цифра снизилась до 95. На данный момент 7 175 заболевших COVID-19 выздоровели, а 73 - скончались.

Сейчас в регионе с ограничениями, но открыты летние веранды кафе. Кроме того, там возобновлена работа ряда магазинов с непродовольственными товарами площадью до 400 "квадратов", парикмахерских, образовательных учреждений. В некоторых районах разрешена работа кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, бань и саун.