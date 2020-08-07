Коронавирус в Татарстане, последние новости на 7 августа 2020: в стационарах лечатся 525 зараженных

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 инфицированных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро пятницы, 7 августа, в Татарстане выявили выявили 5 781 случай коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 612 зараженный уже выздоровели, 45 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 671 выздоровевший и 27 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД МЕДИЦИНСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 1 020 жителей республики. 981 человек контактировал с зараженными, а 39 - недавно вернулись в республику из-за границы.

В стационарах сейчас лечатся 525 зараженных. Почти все они чувствуют себя удовлетворительно. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 человек.