Коронавирусом могут быть заражены еще более тысячи жителей Татарстана

С начала пандемии в республике выявили 5 781 случай COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 1 020 жителей Татарстана. 981 человек контактировал с зараженными, а 39 - недавно вернулись в республику из-за границы. Об этом журналистам рассказала зам руководителя местного Роспотребнадзора Любовь Аводнина.

С начала пандемии в Татарстане выявили 5 781 случай COVID-19. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 612 зараженный уже выздоровели, 45 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 671 выздоровевший и 27 скончавшихся.

В стационарах сейчас лечатся 525 зараженных. Почти все они чувствуют себя удовлетворительно. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 человек.