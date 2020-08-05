Коронавирус в Татарстане, последние новости на 5 августа 2020: к аппаратам ИВЛ подключены 37 зараженных

По данным на утро среды, 5 июля, в Татарстане выявили 5 723 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 568 человек уже выздоровели, 43 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 597 выздоровевших и 24 скончавшихся.

К региональный стационарах сейчас находятся 523 зараженных, 37 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О ШКОЛАХ

Татарстанские школы готовы к возвращению к очному обучению. Местный Роспотребнадзор отметил, что ситуация с инфекцией позволяет открыть учебные заведения с 1 сентября. Темпы прироста не превышают 0,6% в неделю и 0,5% в день.

При этом решение об открытии школ принимается на уровне Министерства просвещения России.