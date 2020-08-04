Татарстанские школы готовы к возвращению к очному обучению

В Татарстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволяет планировать открытие школ к новому учебному году. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Сейчас ситуация в республике стабильная, темпы прироста не превышают 0,6% в неделю и 0,5% в день

- На сегодня ситуация складывается такая, что школы к новому учебному году мы планируем к работе в очном режиме, – отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

При этом решение об открытии школ 1 сентября принимается на уровне Министерства просвещения России, добавила она.

По словам Любови Авдониной, сейчас прорабатываются все требования, предусмотренные для работы организованных детских коллективов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, школы должны быть обеспечены антисептиками, достаточным количеством термометров для бесконтактного измерения температуры, а в классах должны быть бактерицидные облучатели.

- Есть время в течение августа подготовиться к новому учебному году. Исходя из той эпидситуации, которая будет складываться, будет принято решение о начале учебного года, – резюмировала Авдонина.