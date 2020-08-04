2020-08-03T23:43:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 августа: более 4,5 тысяч зараженных выздоровели

С начала пандемии в республике выявили 5 694 случая COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Число выздоровевших и скончавшихся больных у регионального и федерального оперштабов все еще разнится.Число выздоровевших и скончавшихся больных у регионального и федерального оперштабов все еще разнится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро вторника, 4 августа, в Татарстане выявлено 5 694 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 565 человек уже выздоровели, 43 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 568 выздоровевших и 23 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 808 случаев коронавируса. На данный момент 618 зараженных выздоровели.

Под медицинским наблюдением остаются 85 человек с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее. Ранее с меднаблюдения были сняты 6 398 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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