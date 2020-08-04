Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 августа: более 4,5 тысяч зараженных выздоровели
По данным на утро вторника, 4 августа, в Татарстане выявлено 5 694 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 565 человек уже выздоровели, 43 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 568 выздоровевших и 23 скончавшихся.
Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat
О НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 808 случаев коронавируса. На данный момент 618 зараженных выздоровели.
Под медицинским наблюдением остаются 85 человек с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее. Ранее с меднаблюдения были сняты 6 398 горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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