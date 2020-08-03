2020-08-03T10:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Набережных Челнах выздоровели 618 зараженных коронавирусом горожан

С начала пандемии в городе выявлено 808 случаев инфекции
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением в татарстанском автограде остаются 85 человек.Под медицинским наблюдением в татарстанском автограде остаются 85 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 808 случаев коронавируса. На данный момент 618 зараженных выздоровели. Такие цифры в понедельник, 3 июля, в ходе онлайн-совещания сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Под медицинским наблюдением остаются 85 человек с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее. Ранее с меднаблюдения были сняты 6 398 горожан.

Тем временем местный Роспотребнадзор продолжает проверки торговых центров, магазинов и лечебных учреждений на соблюдение санитарных правил. Нарушения до сих пор обнаруживаются в основном в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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