В Набережных Челнах выздоровели 618 зараженных коронавирусом горожан
С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 808 случаев коронавируса. На данный момент 618 зараженных выздоровели. Такие цифры в понедельник, 3 июля, в ходе онлайн-совещания сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.
Под медицинским наблюдением остаются 85 человек с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее. Ранее с меднаблюдения были сняты 6 398 горожан.
Тем временем местный Роспотребнадзор продолжает проверки торговых центров, магазинов и лечебных учреждений на соблюдение санитарных правил. Нарушения до сих пор обнаруживаются в основном в вечернее время.
ИСТОЧНИК KP.RU