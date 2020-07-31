Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3й июля 2020 года: к аппаратам ИВЛ подключены 40 зараженных

По данным на утро пятницы, 31 июля, в Татарстане выявлено 5 569 случаев коронавируса. В стационарах сейчас лежат 495 зараженных человек, 40 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 472 больных уже выздоровели, а 41 - скончался. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 499 выздоровевших и 22 скончавшихся.

О РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнов начали процесс реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Первые пациенты прибыли туда еще 20 июля. Лечиться они будут совершенно бесплатно - по направлению из поликлиник.