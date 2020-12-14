В Роспотребнадзоре сообщили, когда в Татарстане снизится заболеваемость коронавирусом

Специалисты заметили, что инфекция станет управляемой, если население не будет отказываться от вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 14 декабря, в Татарстане выявлено 11 597 случаев коронавируса. В местном Роспотребнадзоре заметили, что инфекция станет управляемой, если население не будет отказываться от вакцины.

Замглавы Управления Любовь Авдонина заявила, что заболеваемость в регионе начнет снижаться в тот момент, когда коллективный иммунитет к COVID-19 достигнет 90%.

Ранее специалисты заявили, что почти у половины жителей республики есть антитела к коронавирусу. Однако это не дает людям право игнорировать масочный режим. Любая торговая точка может отказывать в оказании услуг людям, на которых нет средств индивидуальной защиты.

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