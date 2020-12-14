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Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заразились еще 95 жителей Татарстана

Это наибольшее число ежедневно выявляемых случаев инфекции в регионе за последние полгода
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 597 жителей республики.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 597 жителей республики.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 95 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (43). Остальные из Набережных Челнов (16), Бугульминского района (6), Нижнекамского района (5), Верхнеуслонского района (4), Нурлатского района (3), Тукаевского района (3), Альметьевского района (2), Балтасинского района (2), Зеленодольского района (2), Аксубаевского района (1), Алькеевского района (1), Арского района (1), Атнинского района (1), Буинского района (1), Елабужского района (1), Мамадышского района (1), Тюлячинского района (1) и Чистопольского района (1). Все случаи контактные.

Среди новых зараженных несовершеннолетних нет, девятерым - от 18 до 30 лет, 36 - от 40 до 50 лет, 26 - от 50 до 60 лет, 14 - от 60 до 70 дет, восьмерым - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 12 из них, 83 человека же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 597 жителей республики. На данный момент 10 159 из них выздоровели, 164 - скончались.