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Стало известно, что 31 декабря 2020 года в Ульяновской области объявлено выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Морозов. Ранее он спросил своих подписчиков в социальных сетях, хотят ли они отдыхать накануне Нового года. Большинство ответили положительно.

- Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными, - написал Морозов на своей странице.

Отметим, правда, что рабочий день переносится с 31 числа на субботу, 26 число. Обязательным выходной будет только для госслужащих. Остальных работодателей лишь призвали изменить график работы сотрудников.

Напомним, ранее 31 декабря 2020 года было объявлено выходным днем и в других регионах Приволжского Федерального округа, среди которых Татарстан и Чувашия.