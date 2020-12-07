Новый год 2021 в Чувашии: 31 декабря объявлено выходным днем

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Правительство России дало регионам добро на самостоятельное принятие решения об объявлении 31 декабря выходным днем. Глава Чувашии Олег Николаев спросил у населения, хотят ли они отдыхать в канун Нового года. В опросе приняли участие более 40 тысяч человек, 90% из которых ответили “да”.

- Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве республики. И приняли решение сделать 31 декабря в Чувашии выходным днем. Соответствующее решение будет подписано сегодня (7 декабря - Ред.), - сообщил на своей странице в социальной сети Николаев.

Ранее 31 декабря было объявлено выходным и в соседнем для Чувашии регионе - Татарстане.