"Девушки разделись, чтобы радовать вас весь год": Сотрудницы кранового завода из Татарстана вновь обнажились ради корпоративного календаря

Фото: скриншот с видео съемок календаря.

Накануне Нового года одним из самых ходовых продуктов считаются календари на следующий год. Вариантов данной полиграфической продукции сотни, тысячи, а то и десятки тысяч. Впрочем, есть такие, которые заметно выделяются из общей массы. К этой категории смело можно отнести календари Набережночелнинского кранового завода.

Начиная с 2007 года на заводе решили выпускать эротический календарь. Причем, для съемок в откровенных фотосессиях не зовут специально обученных моделей, а предлагают покрасоваться на глянце сотрудницам завода.

Так, среди тематик были сказки народов мира, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью. В этом году тематику пока проследить сложно. По крайней мере, посмотрев анонсирующий видеоролик, который разместили в соцсетях кранового завода. Впрочем, составители календаря обещают татарстанцам, что полиграфическая продукция на 2021 год заинтересует их.

Фото: скриншот с видео съемок календаря.

- Мы знаем, вы его жде те! Уже скоро...Новый календарь 2021 года от Набережночелнинского кранового завода! В этом году на его страницах хрупкие девушки на фоне цехов тяжелого машиностроения...Нестандартный корпоративный презент уже стал нашей традицией – в этом году девушки разделись для календаря в 14-и раз, чтобы радовать вас весь следующий год! - гасит подпись под выложенным видео.