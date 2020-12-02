«Строителям безмолвных рубежей»: в Чувашии ждут проект мемориала

В России объявлен открытый конкурс на создание проекта мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Объект под названием «Строителям безмолвных рубежей» появится в Чувашии в следующем году. С идеей его создания выступил глава республики Олег Николаев - в октябре этого года он обратился с просьбой к Российскому военно-историческому обществу. Инициатива была поддержана и в короткие сроки объявлен открытый всероссийский конкурс. Лучший проект выберут путем общенародного голосования. - В Чувашии уже давно и последовательно изучают и хранят память о строителях рубежей обороны - в основном женщин и подростков, которые в тяжелых условиях создавали линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. 2021 год в республике объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Поэтому проект по созданию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашской Республике нами поддержан и включен в план работы Российского военно-исторического общества на 2021 год, - подчеркнул научный директор РВИО Михаил Мягков. В свою очередь глава региона Олег Николаев призвал чувашских архитекторов принять участие в конкурсе. - Конкурс объявлен, конкурс идет, и очень важно, чтобы наши архитекторы воспользовались такой возможностью реализовать на родной территории такой значимый федеральный проект. Думаю, что это будет предметом нашей высочайшей гордости, если кто-то из чувашских архитекторов, один или в группе, выиграет этот конкурс и их проект будет поддержан, реализован за счет федеральных ресурсов, - заявил он. Уже решено, что мемориал возведут в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово. Власти региона отметили, что инициативу поддержали местные жители - некоторые из них безвозмездно передали свои земли для реализации проекта. Со слов вице-премьера региона Аллы Салаевой, в настоящее время совместно с Министерством культуры России разработана и подготовлена «дорожная карта», согласно которой на участке земли в 3 гектара до конца года проведут весь комплекс геологических и геодезических работ. Подать заявку и сам проект для участия в конкурсе можно на сайте Российского военно-исторического общества до 15 февраля. Непосредственно открытие мемориала запланировано на октябрь следующего года. К слову, это не единственный конкурс, приуроченный к годовщине. Ранее сообщалось, что Министерство культуры Чувашии объявило конкурс на создание логотипа Сурского рубежа. Автор или группа авторов лучшего эскиза получат полмиллиона рублей. Заявлено, что символ будет использоваться в рамках празднования Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также в памятной и сувенирной продукции. Здесь желающим следует поторопиться - работы принимают до 10 декабря. Имя победителя озвучат уже 21 декабря. Старт года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, дали 28 октября. - Наш долг - восстановить память, потому что память - это наша сила. Наша задача - сделать так, чтобы эта память обрела реальные очертания, - заявил на церемонии Олег Николаев. По его словам, в течение года запланировано проведение тематических круглых столов, поисковых экспедиций, строительство на местах былых оборонительных рубежей мемориального комплекса и «иных объектов». Часть из мероприятий уже была реализована. Например, в Шумерлинском районе проведены восстановительные работы некоторых участков Сурского рубежа, где в 1941 году располагался один из наблюдательных пунктов. Найденные артефакты стали предметами для уголка памяти. Также начаты работы по восстановлению памятных мест.