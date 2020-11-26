Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 26 ноября 2020: заразились еще 248 человек

В области провели 439 711 тестов на COVID-19, обследовав при этом 414 094 местных жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 248 зараженных коронавирусом людей. С начала пандемии инфекцию там подхватили уже 26 600 человек, большинство из которых - 21 640, выздоровело, а 315 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 439 711 тестов на COVID-19, обследовав при этом 414 094 местных жителя. Сейчас с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него под медицинским наблюдением находятся 14 951 человек.

О НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ

Несмотря на пандемию, в Ульяновске уже началась подготовка к новогодним праздникам. Так, накануне там приступили к установке главной елки. Она традиционно будет стоять на Соборной площади.

После установки, на новогодней красавице развесят 1,5 тысячи шаров.