В Ульяновске начали устанавливать главную новогоднюю елку

Фото: мэрия Ульяновска.

Минувшим днем на Соборной площади Ульяновска приступили к монтажу 20-метрового каркаса главного символа встречи Нового года и закрепить на нём искусственную хвою.

- Монтаж новогодней ёлки ведём в усиленном режиме – тремя бригадами, чтобы управиться до вечера. Для работы используем автокран с высотой стрелы 22 метра, – сказал мастер МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» Сергей Добролюбский.

25 ноября, к монтажу праздничной иллюминации внутри искусственной ёлки планирует приступить МУП «УльГЭС». После этого на ней развесят около 1500 шаров.