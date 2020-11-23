Жительницу Йошкар-Олы будут судить за похищение младенца из перинатального центра

Женщине может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Йошкар-Оле перед судом предстанет 34-летняя местная жительница. Ее обвиняют по уголовной статье «Похищение несовершеннолетнего». Женщине может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 23 марта 2020 года средь бела дня из городского перинатального центра была похищена новорожденная девочка. Ее мать на короткое время отлучилась из палаты акушерского обсервационного отделения на процедуры, а когда вернулась, то с ужасом обнаружила, что ее ребенок пропал.

На место были срочно вызваны сотрудники правоохранительных органов. Восстановить картину произошедшего с помощью записей с камер видеонаблюдения не удалось. Йошкаролинский перинатальный центр один из старейших в России и в нем не было установлено достаточного количества камер видеонаблюдения.

Обстоятельства произошедшего пришлось выяснять со слов очевидцев – других пациентов Центра. Так, со слов рожениц, было установлено, что младенца похитила неизвестная женщина, был составлен фоторобот.

Фоторобот предполагаемой похитительницы был составлен со слов очевидцев.

По версии следствия, злоумышленница воспользовалась отсутствием надлежащего пропускного режима в медучреждении. Для конспирации она замаскировалась под одну из пациенток – оделась в принесенные с собой домашний халат и тапочки. Так, на нее никто из персонала Центра не обратил особого внимания.

Женщина переоделась в халат и тапочки, чтобы ее приняли за одну из пациенток Центра. Фото: Лика ИСАЕВА

На поиски похищенной девочки были брошены силы полиции и волонтеров. К счастью, тем же вечером новорожденную удалось найти вместе со злоумышленницей в одной из квартир на улице Подольских Курсантов. Младенец лежал в детской кроватке, после медосмотра ребенка вернули родителям. Похитительница была задержана.

Похищенного ребенка нашли в одной из городских квартир - новорожденная девочка лежала в детской кроватке. Фото: скриншот с видео

Как утверждается, женщина не была беременной, но очень хотела иметь детей, и данное похищение младенца она спланировала заранее.