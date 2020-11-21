“Еще утром сердце батюшки билось”: скончался архимандрит Андриан, хранитель Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери

Фото: barysh-eparhia.ru

В субботу, 21 ноября, стало известно о смерти архимандрита Адриана (Николая Шитова), хранителя Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери. Ему был 71 год. Трагическую новость на своей странице в социальной сети сообщил глава Инзенского района Ульяновской области Владимир Шкунов.

- Только что пришла печальная новость. В 16 часов не стало архимандрита Адрина. Мои соболезнования детям и всем православным. Упокой Господи душу новопреставленного архимандрита Адриана! Еще утром сердце батюшки билось и была надежда...- написал Шкунов.

Незадолго до смерти у священнослужителя был выявлен коронавирус. Последние дни он провел в реанимации Ульяновской больницы.