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Коронавирус Covid-19

“Очень просим молитвенной помощи!”: в Ульяновской области архимандрит Андриан Шитов заразился коронавирусом

71-летний священник был госпитализирован в реанимацию
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: barysh-eparhia.ru

Фото: barysh-eparhia.ru

Стало известно, что архимандрит Андриан Шитов - спаситель и хранитель чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Казанская Жадовская, госпитализирован в ульяновскую больницу. По словам журналиста Симбирской епархии Нафанаила Николаева, 71-летний священнослужитель заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

- Очень просим молитвенной помощи! Пресвятая Богородица, помоги, - написал Николаев на своей странице в социальной сети.

Зараженный батюшка служит в часовне преподобного Сергея Радонежского в селе Колдаис Инзенского района.