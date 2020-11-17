“Очень просим молитвенной помощи!”: в Ульяновской области архимандрит Андриан Шитов заразился коронавирусом

Фото: barysh-eparhia.ru

Стало известно, что архимандрит Андриан Шитов - спаситель и хранитель чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Казанская Жадовская, госпитализирован в ульяновскую больницу. По словам журналиста Симбирской епархии Нафанаила Николаева, 71-летний священнослужитель заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

- Очень просим молитвенной помощи! Пресвятая Богородица, помоги, - написал Николаев на своей странице в социальной сети.

Зараженный батюшка служит в часовне преподобного Сергея Радонежского в селе Колдаис Инзенского района.