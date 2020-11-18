Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 18 ноября 2020: заразился еще 231 человек

В регионе провели 415 903 теста на COVID-19, обследовали - 391 080 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 231 случай коронавируса. С начала пандемии инфекцию там подхватили 24 686 человек, большая часть из которых - 19 663 зараженных, выздоровела, а 306 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор говорит о том, что на данный момент в регионе провели 415 903 теста на COVID-19, обследовали - 391 080 человек. Под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него сейчас находятся 11 255 местных жителей.

О ЗАРАЖЕННЫХ

Накануне стало известно, что архимандрит Андриан Шитов - спаситель и хранитель чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Казанская Жадовская, госпитализирован в ульяновскую больницу. По словам журналиста Симбирской епархии Нафанаила Николаева, 71-летний священнослужитель заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

- Очень просим молитвенной помощи! Пресвятая Богородица, помоги, - написал Николаев на своей странице в социальной сети.

Зараженный батюшка служит в часовне преподобного Сергея Радонежского в селе Колдаис Инзенского района.