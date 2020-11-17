Губернатор Сергей Морозов: "Каждый случай нападения на медработника - это дикость"

Глава региона навестил пострадавшего фельдшера. Фото: @morozov_si

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов навестил 50-летнего фельдшера "скорой", на которого напал пьяный сожитель одной из пациенток.

Напомним, поздно вечером 12 ноября бригада медиков приехала к беременной женщине, у которой разболелся живот. Когда фельдшер начал ее осматривать, его избил тот самый сожитель.

Медика били по голове, пинали, в итоге мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами. Второй фельдшер не пострадал.

Эта история вызвала волну возмущения в соцсетях. В итоге фельдшера и навестил Морозов. Губернатор поинтересовался, какую помощь он может оказать мужчине. Но тот уверил его, что состояние его здоровья существенно улучшается.

Тем не менее губернатор потребовал от правоохранительных органах тщательно разобраться в этой истории и привлечь к ответственности виновного: "Каждый случай нападения на медработника - это дикость и преступление против самой милосердной профессии, призванной спасать человеческие жизни. Думаю, правоохранители дадут самую жесткую и объективную правовую оценку действиям нападавшего".

В свою очередь в СУ СКР Ульяновской области после проведенной доследственной проверки сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Задержан злоумышленник - ранее судимый 20-летний житель Ульяновска. Правоохранителям он известен - ранее его уже задерживали и судили за умышленное повреждение чужого имущества, а также за побои. Но тогда он отделался штрафом, сейчас же ему грозит наказание посерьезнее - административный арест до трех месяцев.