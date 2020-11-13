Бил по голове: в Ульяновске на фельдшера "скорой" напали, когда он осматривал беременную женщину

У пострадавшего медика диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицию вызывали в квартиру семьи ульяновцев после того, как нетрезвый хозяин напал на фельдшера. Бригада "скорой помощи" 12 ноября в 23.00 получила вызов к беременной 25-летней женщине. Когда 50-летний фельдшер начал осматривать пациентку, на него напал ее 25-летний сожитель. На момент нападения мужчина, предположительно, был пьян.

Утверждается, что он бил медика по голове, пока на его защиту встал второй фельдшер. Ему удалось отбить у нападавшего своего коллегу. Сотрудники "скорой" были вынуждены покинуть квартиру и вызвать полицию.

Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по статье "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Избитого фельдшера направили в больницу, там у него диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

- В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, когда беременной женщине перезвонили со станции "скорой помощи" и предложили выслать новую бригаду врачей, она категорически отказалась.