Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 15 ноября 2020: Умерло еще 9 человек

За сутки выявлено 223 случая коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 223 случая коронавируса. С начала пандемии инфекцию подхватили 24002 местных жителя. На данный момент 19407 из них выздоровели, а 303 - скончались. О последних 9 смертях стало известно этим утром.

Фото: скриншот с сайта.

В регионе провели уже 404 943 теста на COVID-19, обследовали 380 622 человека. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 9 794 пациента.

О ВЫПЛАТАХ

Начиная с ноября, переболевшие коронавирусом жители Ульяновской области будут получать единовременно по 2,5 тысячи рублей. Установить такую единовременную выплату поручил губернатор региона Сергей Морозов.

Деньги смогут получить члены многодетных семей и семей, находящихся в опасном положении, а также беременные и люди старше 60 лет. Предполагается, что средства частично покроют их затраты на лечение.