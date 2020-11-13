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Коронавирус Covid-19

Переболевшие коронавирусом жители Ульяновской области получат по 2,5 тысячи рублей

Эти деньги выдадут многодетным семьям и семьям в опасном положении, а также людям старше 60 лет и беременным
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Предполагается, что средства частично покроют затраты на лечение.

Предполагается, что средства частично покроют затраты на лечение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начиная с ноября, переболевшие коронавирусом жители Ульяновской области будут получать единовременно по 2,5 тысяч рублей. Установить такую единовременную выплату поручил губернатор региона Сергей Морозов.

Деньги смогут получить члены многодетных семей и семей, находящихся в опасном положении, а также беременные и люди старше 60 лет. Предполагается, что средства частично покроют их затраты на лечение.

Заметим, что с начала пандемии в области COVID-19 подхватили 23 559 местных жителей. На данный момент большая их часть - 19 150 человек, выздоровела.