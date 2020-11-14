Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 14 ноября 2020: заразились еще 220 человек

В регионе провели уже 404 943 теста на COVID-19, обследовали 380 622 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 220 случаев коронавируса. С начала пандемии инфекцию подхватили 23 779 местных жителей. На данный момент 19 150 из них выздоровели, а 286 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В регионе провели уже 404 943 теста на COVID-19, обследовали 380 622 человека. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 9 794 пациента.

О ВЫПЛАТАХ

Начиная с ноября, переболевшие коронавирусом жители Ульяновской области будут получать единовременно по 2,5 тысячи рублей. Установить такую единовременную выплату поручил губернатор региона Сергей Морозов.

Деньги смогут получить члены многодетных семей и семей, находящихся в опасном положении, а также беременные и люди старше 60 лет. Предполагается, что средства частично покроют их затраты на лечение.