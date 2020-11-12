Сын играл в компьютер, пока мать лежала мертвой: новые подробности убийства женщины в Альметьевске

Мальчик не ходил в школу и просил мать отпустить погулять. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В течение некоторого времени жителей одного из домов Альметьевска беспокоил странный запах из соседней квартиры. А тут еще и полиция заявилась. Как оказалось, к правоохранителям обратилась местная горожанка, которая беспокоилась, что ее подруга и сын женщины долгое время не выходят на связь. Стражи порядка нашли родню хозяйки квартиры и с их согласия при содействии МЧС вскрыли дверь.

Именно так и стало известно о страшном убийстве 36-летней матери одиночки. Ее тело нашли в зальной комнате на кровати, под грудой вещей, с ножевыми ранениями шеи. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, когда полицейские зашли в квартиру и обнаружили труп, 13-летний сын убитой женщины спокойно играл в компьютер в соседней комнате.

По словам источника, на вопрос: «Что произошло?», мальчик все так же спокойно ответил, что мама не пускала его гулять, вот он утром и зарезал ее, пока она спала. Произошло это еще 25 октября. То есть в течение двух недель подросток жил в квартире вместе с телом матери, при этом он все это время старался особо не выходить наружу, еду себе готовил сам. И действительно, со слов соседей, они редко видели мальчика даже в подъезде. Отметим, что в итоге в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

НА ДАВАЛА ВСТРЕЧАТЬСЯ С ОТЦОМ

«Комсомолке» удалось узнать из собственных источников в правоохранительных органах о жизни 13-летнего подростка, которого обвиняют в жестоком убийстве собственной матери.

Так, по словам экс-супруга погибшей – родного отца мальчика, свадьбу они сыграли в 2006 году. Правда, через несколько лет, по словам мужчины, он начал замечать некоторые странности в поведении жены. В итоге семью не помог сохранить и родившийся у пары сын. В 2009 году мужчина подал на развод. Мальчик остался жить с матерью, та, в свою очередь, всячески препятствовала его встречам с родным отцом.

НЕ УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ

По словам источников, подозреваемый в убийстве материи мальчик часто болел, поэтому в детсад ходил всего два года. После мать перевезла его жить в деревню к бабушке и дедушке. Но там мальчик конфликтовал с местными ребятами, дружить с ними у него не получалось.

Бабушка с дедушкой жалели внука и переживали, как же он будет учиться в школе среди других детей. По возвращению в Альметьевск мальчик пошел в английскую школу, но проучился там всего ничего. Мать забрала его и стала сама учить на дому – у женщины было высшее педагогическое образование.

Этому противилась бабушка мальчика. Ее беспокоило то, что внук растет в изоляции, не общается с другими детьми. В 2019 году она написала заявление в органы опеки, в котором попросила помочь устроить мальчика в школу. В итоге к семье в квартиру пришли сотрудники по делам несовершеннолетних (ПДН) УМВД Альметьевска.

Они попытались поговорить с матерью и объяснить, что мальчику надо учиться в школе, общаться с ровесниками, и что длительная изоляция может повлиять на его психическое здоровье. Но женщина категорически отказалась отдавать сына в школу. В отношении ее был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Но на учет в инспекции ПДН семью ставить не стали - мать не пьет, работает, в квартире чисто. Поэтому женщине рекомендовали официально оформить документы на домашнее обучение мальчика, что она и сделала.

Но летом 2020 года сотрудникам полиции от матери начали поступать странные сообщения, что органы опеки мешают им жить. Поняв, что семью необходимо брать на особый учет, сотрудники полиции известили об этом ЦСОН ОПЕКА. Вот только когда к матери с сыном пришли с проверкой, а это произошло 29 октября, двери квартиры никто не открыл. К этому моменту женщина была уже мертва.